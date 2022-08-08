Минобороны: шесть суден с продовольствием покинули украинские порты

Шесть иностранных суден с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа. При этом заблокированными остаются порядка 61 иностранных кораблей из 14 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Шесть иностранных суден с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа. При этом заблокированными остаются порядка 61 иностранных кораблей из 14 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
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