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Минобороны: шесть суден с продовольствием покинули украинские порты

Минобороны: шесть суден с продовольствием покинули украинские порты

Шесть иностранных суден с продовольствием покинули украинские порты 7 и 8 августа. При этом заблокированными остаются порядка 61 иностранных кораблей из 14 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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