Неожиданная потеря веса может быть симптомом одного из самых опасных видов рака

Врач-гастроэнтеролог Алена Трапезникова предупредила, что частые запоры и потеря веса могут быть сигналами одного из самых смертоносных видов рака Один из самых смертоносных видов онкологии может в первое время протекать совершенно бессимптомно, но по отдельным признакам можно заподозрить опасность и вовремя начать лечение.