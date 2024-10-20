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Царьград

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Неожиданная потеря веса может быть симптомом одного из самых опасных видов рака

Неожиданная потеря веса может быть симптомом одного из самых опасных видов рака

Врач-гастроэнтеролог Алена Трапезникова предупредила, что частые запоры и потеря веса могут быть сигналами одного из самых смертоносных видов рака Один из самых смертоносных видов онкологии может в первое время протекать совершенно бессимптомно, но по отдельным признакам можно заподозрить опасность и вовремя начать лечение.

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