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ФАС проверит деятельность крупнейших производителей маргарина

ФАС проверит деятельность крупнейших производителей маргарина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ деятельности крупнейших производителей промышленного маргарина и даст оценку обоснованности цен.

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