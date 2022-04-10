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Во Франции начались президентские выборы: Кто фаворит голосования

Во Франции начались президентские выборы: Кто фаворит голосования

Во Франции начались президентские выборы. Избирательные участки открылись по всей стране и будут работать с 9:00 до 20:00 по московскому времени, а в крупных городах, среди которых Париж, Лион, Марсель, Ницца, Бордо и Тулуз — до 21:00 по Москве.

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