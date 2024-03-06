Красивые номера через бэкдор-доступ подбирал сотрудник ГИБДД в Новосибирске

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего сотрудника отделения по обслуживанию техники и защиты информации ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
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