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Вечерний Новосибирск

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Красивые номера через бэкдор-доступ подбирал сотрудник ГИБДД в Новосибирске

Красивые номера через бэкдор-доступ подбирал сотрудник ГИБДД в Новосибирске

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего сотрудника отделения по обслуживанию техники и защиты информации ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

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