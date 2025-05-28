Временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково. Об этом 29 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — заявил он.
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