Временные ограничения на полеты самолетов введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Внуково. Об этом 29 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — заявил он.