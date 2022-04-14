Заноза

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Что мы должны найти и восстановить на Украине в первую очередь

Что мы должны найти и восстановить на Украине в первую очередь

Источник: РУССТРАТ Ну что ты будешь делать? Раз за разом в поисках ответов на важные вопросы находишь формулировки разных идей такой бездонной глубины, что даже оторопь берет Вот одна из них: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

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