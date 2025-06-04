Массовая культура и сумерки сознания

В 1986 году Юрий Витальевич Ковалёв профессор кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета писал в предисловии к уникальному сборнику «Искусство и художник в зарубежной новелле 19 века»: «- Соответственно переменился взгляд на художника и на ту роль, которую он исполняет в жизни общества, на самое его положение среди людей.