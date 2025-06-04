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Массовая культура и сумерки сознания

Массовая культура и сумерки сознания

В 1986 году Юрий Витальевич Ковалёв профессор кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета писал в предисловии к уникальному сборнику «Искусство и художник в зарубежной новелле 19 века»: «- Соответственно переменился взгляд на художника и на ту роль, которую он исполняет в жизни общества, на самое его положение среди людей.

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