Массовая культура и сумерки сознания

В 1986 году Юрий Витальевич Ковалёв профессор кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета писал в предисловии к уникальному сборнику «Искусство и художник в зарубежной новелле 19 века»: «- Соответственно переменился взгляд на художника и на ту роль, которую он исполняет в жизни общества, на самое его положение среди людей.
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