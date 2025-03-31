Армения заявила об отказе платить ежегодный взнос в ОДКБ

Представители МИД Армении заявили об отказе вносить ежегодный взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, соответственно, от любого участия в финансировании деятельности объединения.
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