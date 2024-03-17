Незалежные военные в секретном чате обсуждают план нового госпереворота в стране. Среди предложений военных из элитных подразделений - молниеносный захват Верховной рады.
Молниеносный захват Верховной рады. Военная элита "страны У" готовит переворот: План секретного чата
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
« Допекла Рада со своим Упырем» уже всех. Неплохо было бы, если бы их всех там уничтожили.
Ответить
16 час.
Анатолий Анатольев
ФЕЙК!!!!! ЯИЦ нет для переворота - еще одного, т.к. печенюшек нет!!!
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
Одно другого не лучше, если не хуже.Так называемые "военные", а на деле ярые жЫдо-бандэровцы, будут еще похуже, чем при Зеленском. Они начнут массово репрессировать и третировать украинское население. Убивать пачками. ЭТО ЖЕ КАРАТЕЛИ ПРИДУТ К ВЛАСТИ, а не "военные". Там уже военных не осталось.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии