Театр абсурда
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Театр абсурда

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Молниеносный захват Верховной рады. Военная элита "страны У" готовит переворот: План секретного чата

Молниеносный захват Верховной рады. Военная элита "страны У" готовит переворот: План секретного чата

Незалежные военные в секретном чате обсуждают план нового госпереворота в стране. Среди предложений военных из элитных подразделений - молниеносный захват Верховной рады.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
« Допекла Рада со своим Упырем» уже всех. Неплохо было бы, если бы их всех там уничтожили.
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16 час.
Анатолий Анатольев
ФЕЙК!!!!! ЯИЦ нет для переворота - еще одного, т.к. печенюшек нет!!!
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15 час.
лл
лина любимцева
Одно другого не лучше, если не хуже.Так называемые &quot;военные&quot;, а на деле ярые жЫдо-бандэровцы, будут еще похуже, чем при Зеленском. Они начнут массово репрессировать и третировать украинское население. Убивать пачками. ЭТО ЖЕ КАРАТЕЛИ ПРИДУТ К ВЛАСТИ, а не &quot;военные&quot;. Там уже военных не осталось.
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12 час.

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