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  • Лена Мисько
    Л5 - 2 С5 - да СА - 1:1 СБ - 80′ Селява 90+4′ СоболевТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Лена Мисько
    Л4 - 2 С4 - да СА - 1:1 СБ - 13′ Пина 39′ ЮшинТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
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    Л3 - 3 С3 - нет СА - 1:3 СБ - 3′ Обляков 22′ Обляков 80′ Конате 90+3′ МухинТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...

Флаг РФ запретят на ЧМ по хоккею в Риге, в финале Кубка Гагарина будет 7-й матч, «МЮ» упустил победу над «Тоттенхэмом», ничья Непомнящего и Лижэня, «Барса» закроет клубное ТВ и другие новости

Флаг РФ запретят на ЧМ по хоккею в Риге, в финале Кубка Гагарина будет 7-й матч, «МЮ» упустил победу над «Тоттенхэмом», ничья Непомнящего и Лижэня, «Барса» закроет клубное ТВ и другие новости

Привет, друзья! Сегодня пятница, солнечный день, ещё и тур РПЛ стартует – осталось только почитать наш дайджест новостей, и тогда точно всё будет прекрасно 😍 1.

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