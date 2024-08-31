💐 Накануне праздника: Сколько стоит букет на 1 сентября? В цветочных магазинах собирают праздничные букеты ко Дню знаний, во многих точках уже оформлены предварительные заказы.
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💐 Накануне праздника: Сколько стоит букет на 1 сентября? В цветочных магазинах собирают праздничные букеты ко Дню знаний, во многих точках уже оформлены предварительные заказы.