В Тверской области выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи с 1 апреля будет производиться в четырёх подразделениях ФНС

С 1 апреля 2024 года налогоплательщики Тверской области смогут получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) в четырёх обособленных подразделениях Управления ФНС: в Твери (Октябрьский пр-т, д.
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