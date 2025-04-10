Петербуржцам расскажут, как трамваи и кинотеатры работали в блокаду

Серия открытых лекций состоится в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта Цикл открытых лекций к 80-летию Великой Победы прочитают в Экспозиционно-выставочном комплексе «Горэлектротранса».
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