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Петербургский дневник

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Петербуржцам расскажут, как трамваи и кинотеатры работали в блокаду

Петербуржцам расскажут, как трамваи и кинотеатры работали в блокаду

Серия открытых лекций состоится в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта Цикл открытых лекций к 80-летию Великой Победы прочитают в Экспозиционно-выставочном комплексе «Горэлектротранса».

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