Самолет Блинкена. Сломался

Что за напасть, что за непорядок в датском королевстве. Сегодня только слушала по радио, как Соловьев уверял своего собеседника, что США по прежнему остаются сверхдержавой, что их рано списывать со счетов, что несмотря на все проблемы внутри страны они остаются основными игроками на шахматной доске ( про шахматную доску мои слова).