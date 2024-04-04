Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина Васильева
    Все правы 😀Насколько могут п...
  • Алексей Сафронов
    Подобное обращение к министру обороны РФ, это всего лишь назойливая попытка напомнить о том что "не змерла" Франция.Министерство обор...
  • Natalija Osminina
    Это очень правильный вопрос)))Насколько могут п...

Самолет Блинкена. Сломался

Самолет Блинкена. Сломался

Что за напасть, что за непорядок в датском королевстве. Сегодня только слушала по радио, как Соловьев уверял своего собеседника, что США по прежнему остаются сверхдержавой, что их рано списывать со счетов, что несмотря на все проблемы внутри страны они остаются основными игроками на шахматной доске ( про шахматную доску мои слова).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
9 час.
Лиза
Лучше бы Блинкин сломался....
Ответить
6 час.
Алексей Тан
😅... Блинкин еврей!... да он в трёх местах изогнётся .. но не сломается.... а, Лизка... на счёт самолётокрушения... не желай того что себе не желаешь.... Блинкин не пилот а всего лишь пассажир.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх