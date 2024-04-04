Что за напасть, что за непорядок в датском королевстве. Сегодня только слушала по радио, как Соловьев уверял своего собеседника, что США по прежнему остаются сверхдержавой, что их рано списывать со счетов, что несмотря на все проблемы внутри страны они остаются основными игроками на шахматной доске ( про шахматную доску мои слова).
Самолет Блинкена. Сломался
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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9 час.
Лиза
Лучше бы Блинкин сломался....
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6 час.
Алексей Тан
😅... Блинкин еврей!... да он в трёх местах изогнётся .. но не сломается.... а, Лизка... на счёт самолётокрушения... не желай того что себе не желаешь.... Блинкин не пилот а всего лишь пассажир.
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6 час.
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