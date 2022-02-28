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Несуществующую собаку купила у мошенников жительница Приморья

Несуществующую собаку купила у мошенников жительница Приморья

Жительница Уссурийска стала жертвой интернет-мошенников. Полиция установила, что женщина решила купить щенка через сайт объявлений по заманчивой цене.

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