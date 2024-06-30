Россиянам назвали несколько простых способов освободить память на телефоне

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Одной из основных проблем, приводящих к нехватке места на смартфоне, является сохранение изображений и видео в высоком разрешении, а также файлов, полученных через приложения.
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