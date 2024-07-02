Супруга сообщила о смерти оппозиционера Садыкова после покушения в Киеве

В Киеве умер казахстанский оппозиционер и журналист Айдос Садыков, на которого 18 июня напал киллер. По данным генпрокуратуры Украины, в убийстве подозревают двух граждан Казахстана: они больше двух недель следили за мужчиной, а после покушения скрылись.