Театр абсурда

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НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

ФОТО: PHOTOAGENCY INTERPRESS/GLOBALLOOKPRESS Пока наши защитники бьют противника на фронте, мигранты не дают жизни тем, кто остался в тылу.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Нарушение закона о миграции приведёт к плачевным результатам из-за попустительства отдельных сотрудников полиции. При вскрытии подобных фактов этого сотрудника МВД немедленно лишать должности и привлекать по УК. Другое не мыслимо. Тогда можно хоть как то терпеть проблемы с мигрантами.
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1 д.
Александр Ткаченко
С такими союзниками и врагов не надо. Пусть дома сидят баранов пасут.
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1 д.
Татьяна Ускова
не верю, что проблема с мигрантами - нерешаемая!!!! просто кто-то упорно не видит никакой проблемы, наверное карман отвис до пола, с места сдвинутся не дает(
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1 д.

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