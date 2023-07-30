НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ЖДЁТ МИГРАНТОВ ПОСЛЕ СВО

Анатолий Рябенко

Нарушение закона о миграции приведёт к плачевным результатам из-за попустительства отдельных сотрудников полиции. При вскрытии подобных фактов этого сотрудника МВД немедленно лишать должности и привлекать по УК. Другое не мыслимо. Тогда можно хоть как то терпеть проблемы с мигрантами.