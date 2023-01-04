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У Азара ни одной попытки удара и удачной обводки в матче с «Касереньо». Он сыграл 68 минут

Эден Азар не отметился результативными действиями в матче Кубка Испании. «Реал» победил команду «Касереньо» (1:0) из 4-го дивизиона в игре 1/16 финала.

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