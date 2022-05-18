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«Бавария» не подпишет Дембеле, даже если Гнабри не продлит контракт. Мане интересен мюнхенцам

«Бавария» не интересуется Усманом Дембеле.  В клубе считают, что фланги атаки хорошо укомплектованы – там могут сыграть Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане.

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