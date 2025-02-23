7 нюансов, которые необходимо учитывать, если вы затеяли ремонт в хрущевке

Квартира в хрущевке – это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, какие сюрпризы тебе приготовила старая советская постройка.
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