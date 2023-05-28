Акции китайских производителей вакцины Covid-19 растут

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По данным Eastmoney, индикатор, отслеживающий 55 акций китайских фармацевтических компаний, китайских производителей вакцины против Covid-19, зарегистрированных в Китае, вырос на 2,8%, что является максимальным показателем с середины декабря.