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Как пережить первые недели учебного года: позволяйте ребенку «лениться» и не требуйте быстрой перестройки

Как пережить первые недели учебного года: позволяйте ребенку «лениться» и не требуйте быстрой перестройки

Педагог-психолог рассказала про адаптацию детей фото: miniseries/Getty ImagesНе знаем, кто больше боится начала учебного года — дети или родители, но хотим напомнить — школа это один большой стресс для ребенка.

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