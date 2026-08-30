Как пережить первые недели учебного года: позволяйте ребенку «лениться» и не требуйте быстрой перестройки

Педагог-психолог рассказала про адаптацию детей фото: miniseries/Getty ImagesНе знаем, кто больше боится начала учебного года — дети или родители, но хотим напомнить — школа это один большой стресс для ребенка.
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