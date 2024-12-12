Портрет современной любовницы

Заметила поразительную, на мой взгляд, тенденцию. Если раньше любовницы обычно были эффектнее жен в плане внешности, то сейчас довольно часто всплывают варианты, когда любовница выглядит … как бы это… поскромнее.
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