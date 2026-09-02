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Вечерний Новосибирск

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Предупреждение о заморозках до -3 продлили в Новосибирске до 5 сентября-2026

Предупреждение о заморозках до -3 продлили в Новосибирске до 5 сентября-2026

«В период с 3 по 5 сентября местами при прояснениях сохраняется опасность заморозков до 0,-3С», – сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

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