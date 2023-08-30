Михаил Мишустин и Андрей Воробьев запустили электрическую подстанцию в Домодедове

Ключевую электрическую подстанцию «Пахра» запустили в Домодедове после полноценного обновления. Это стало самым масштабным проектом такого уровня в России за последние пять лет, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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