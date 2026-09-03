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Царьград

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Флориан Филиппо потребовал раскрыть видео мобилизации на Украине

Флориан Филиппо потребовал раскрыть видео мобилизации на Украине

Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты» во Франции, требует публиковать видео насильственной мобилизации на Украине.

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