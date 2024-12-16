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Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»

Пи Джей Вашингтон посмеялся над «Уорриорз» и Карри, продемонстрировав фирменный жест лидера «воинов»

Форвард «Далласа» продемонстрировал фирменный жест лидера «воинов» на последней минуте встречи между командами, когда главный тренер Джейсон Кидд отправил основных игроков на скамейку.

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