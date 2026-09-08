Декан МГППУ Деулин заявил, что развитие ИИ может привести человечество к «цифровому аутизму»

Декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин обсудил с KP.RU «обратный эффект Флинна» — снижение IQ от поколения к поколению, начавшееся с 1990-х годов.
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