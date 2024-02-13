Сегодня плановые отключения электричества коснутся юга Астраханской области

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 13 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 11:00 до 18:00, с 12:00 до 19:00); Камызякский район – с.