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Адриатическая лига. «Црвена Звезда» против «Цибоны», «Задар» встретится с «Будучностью»

В субботу, 19 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча. Сербская «Црвена Звезда» примет хорватскую «Цибону», хорватский «Задар» встретится с черногорской «Будучностью».

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