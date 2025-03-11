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На подлетах к Москве сбито 11 беспилотников ВСУ

На подлетах к Москве сбито 11 беспилотников ВСУ

11 БПЛА сбито на подлетах к Москве в ночь на 11 марта. Как сообщил в своем тг-канале мэр столицы Сергей Собянин, ближе к утру в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву.

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