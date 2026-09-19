Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Инцидент произошёл вблизи Пятницкого шоссе. Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в одном из торговых центров города.

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Новый комментарий от пользователя
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Игорь Максаков

Страну нашу, как тряпку пинают все кому не лень. Хохлы пятый год утюжат, одной сегодняшней ночи достаточно понять, что мы уже третий сорт, не более. А там ещё иностранные вонючки с ножами ходят и режут наше полунищее население. Двадцать шесть лет уже не строим полноценные большие самолёты гражданской авиации, а ведь были впереди планеты всей, и с ножами никто не нападал в торговых центрах ни на кого. А сейчас проходной двор, одни с ножами, а другие вывозят всё за бугор, что смандили у народа и никому дела нет, а рыжая тварь сидит за бугром и аплодирует тому, что его дело живёт, процветает и укрепляется!!!