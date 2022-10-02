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Стороны конфликта в Йемене не договорились о продлении перемирия

Стороны конфликта в Йемене не договорились о продлении перемирия

  Хуситы сообщили, что стороны конфликта в Йемене не договорились продлить перемирие Представитель правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла»  Хуситы сообщили, что стороны конфликта в Йемене не договорились продлить перемирие Представитель правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла» Мухаммед Абдессалам, который является главой делегации хуситов на переговорах с правительством, выступил с опровержением сообщений о том, что стороны конфликта в стране смогли договориться о продлении перемирия, действующего уже полгода, передает РИА Новости.

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