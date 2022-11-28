Континент Сибирь Online

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Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Как же много подонков ,воров ,дилетантов среди чиновников всех мастей.Мэр Новосибирска ...
  • игорь поляков
    местная власть если будет с народом едина может устроить ему лучшее шоу и без ЧмургонтаСибирского миллиа...
  • сергей фролов
    И это все?  Будет продолжать дальше работать?Депутата горсовет...

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