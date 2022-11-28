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Свежие комментарии
kirgetovamn Киргетова
Как же много подонков ,воров ,дилетантов среди чиновников всех мастей.
Мэр Новосибирска ...
игорь поляков
местная власть если будет с народом едина может устроить ему лучшее шоу и без Чмургонта
Сибирского миллиа...
сергей фролов
И это все? Будет продолжать дальше работать?
Депутата горсовет...
KSonline
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Курорт «Манжерок» получил туристический «Оскар»
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