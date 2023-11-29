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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Еще один раз: последний ретроградный Меркурий в 2023 году, как к нему подготовиться

Еще один раз: последний ретроградный Меркурий в 2023 году, как к нему подготовиться

Еще один раз: последний ретроградный Меркурий в 2023 году, как к нему подготовиться Алёна ЮрьеваМеркурий, планета, ответственная за коммуникацию и логистику, периодически вступает в ретроградную фазу, вызывая некоторые нестандартные явления и влияя на различные сферы нашей жизни.

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