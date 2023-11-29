Еще один раз: последний ретроградный Меркурий в 2023 году, как к нему подготовиться Алёна ЮрьеваМеркурий, планета, ответственная за коммуникацию и логистику, периодически вступает в ретроградную фазу, вызывая некоторые нестандартные явления и влияя на различные сферы нашей жизни.