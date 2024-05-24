Украинские военные и их семьи не получают обещанных выплат и льгот

Украинские инвалиды войны и семьи ВСУшников не могут оформить обещанные им льготы и выплаты. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Европейской солидарности» Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».