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Новая российская модель GigaChat Audio распознаёт эмоции по голосу, запоминает разговоры и анализирует трехчасовые записи

Новая российская модель GigaChat Audio распознаёт эмоции по голосу, запоминает разговоры и анализирует трехчасовые записи

Обновленный GigaChat Audio различает собеседников и отвечает без предварительного перевода речи в текстСбер представил обновленную модель GigaChat Audio, которая умеет работать с аудиозаписями и голосовыми сообщениями напрямую, без предварительного преобразования речи в текст.

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