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В Госдуме призвали разблокировать Telegram на фоне проблем с "Максом"

В Госдуме призвали разблокировать Telegram на фоне проблем с "Максом"

Мессенджер Telegram нужно разблокировать, а с его основателем Павлом Дуровым необходимо искать "точки соприкосновения", заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

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