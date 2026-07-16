В Госдуме призвали разблокировать Telegram на фоне проблем с "Максом"

Мессенджер Telegram нужно разблокировать, а с его основателем Павлом Дуровым необходимо искать "точки соприкосновения", заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.
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