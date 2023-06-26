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В Советском районе Брянска по нацпроекту отремонтируют улицу Попова

В Советском районе Брянска по нацпроекту отремонтируют улицу Попова

Ремонт здесь не проводился длительное время. Подрядчик отремонтирует колодцы инженерных сетей и тротуары, обустроит новое дорожное покрытие, установит современное наружное освещение и дорожные знаки, нанесёт разметку, - рассказали 26 июня в пресс- .

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