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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ветлугин рассказал об идее с фонариком для программы: «Перед прокатом звучит предупреждение: не используйте съемку со вспышкой. Я думал, как это обойти»

Ветлугин рассказал об идее с фонариком для программы: «Перед прокатом звучит предупреждение: не используйте съемку со вспышкой. Я думал, как это обойти»

Накануне Ветлугин занял третье место в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани. – В определенный момент в дорожке под акцент в прыжочке у меня должен был появиться (зажигает фонарик на руке – Спортс’‘).

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