Погоня на дороге

Пьяный водитель ВАЗ-21099 возвращался домой проселочной дорогой, где не ожидал встретиться с ГИБДД. В Госавтоинспекции Крыма рассказали, что водитель увеличил скорость пытаясь скрыться: «В попытке уйти от погони нарушитель неоднократно совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения».