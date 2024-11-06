В декабре пройдет Губернаторская елка для 300 детей из Ямало-Ненецкого округа и впервые для школьников из Сербии

В декабре для 300 детей в возрасте от 8 до 13 лет, включая 20 ребят из Волновахи Донецкой Народной Республики и впервые школьников из Сербии, пройдет главный новогодний праздник региона — Губернаторская елка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии