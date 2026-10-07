Алиев поздравил Путина с днём рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днём рождения.
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