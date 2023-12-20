Затмит даже пандемию? Чего не избежать в високосном 2024 году

Существует множество поверий, связанных с високосным годом. Считается, что каждый четвертый год вместе с дополнительным днем в календаре — 29 февраля, увеличивается количество различных неприятностей и катастроф.
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