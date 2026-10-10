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The Eurasia Daily news agency

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Telegraph: Spain and Greece refused to transfer Patriot missiles to Ukraine

Telegraph: Spain and Greece refused to transfer Patriot missiles to Ukraine

Spain and Greece did not agree to transfer interceptor missiles for the American Patriot anti-aircraft missile systems to Ukraine, despite calls from NATO and The European Union.

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