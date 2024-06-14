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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый тренер Лунева о переходе в «Динамо»: «Андрей обязан выиграть конкуренцию. Лещук — нестабильный, Шунин — надежный, но не без грехов» 

«Про «Спартак» сразу не поверил, а «Динамо» — лучший вариант для Андрея на сегодняшний день. Все-таки чемпионат России и Азербайджана — две разные вещи.

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