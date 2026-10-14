Суммарный коэффициент рождаемости во Владимирской области к началу осени снизился до 1,055 ребенка на одну женщину, что стало самым низким показателем среди регионов Центрального федерального округа.
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