Депутаты ГД предложили привлекать в колледжи не поступивших в ВУЗы абитуриентов

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев вместе с зампредом думского комитета по просвещению Яна Лантратова выступили с идеей предлагать абитуриентам, не поступившим в ВУЗы, обучение в колледжах.
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